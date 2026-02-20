ETV Bharat / entertainment

'ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್': ಕನ್ನಡವೊಂದರಲ್ಲೇ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ; ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೀಗಿದೆ

ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Yash 'toxic' look
ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಲುಕ್ (Photo: Screen-grab from teaser)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 12:10 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಟೀಸರ್​, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೀರಿದೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:35ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ (ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ)​​​, 11 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್​​ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್​ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 11:30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೀವ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಇದಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್​​ನ ಅಂಕಿಅಂಶ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕ ತರಣ್​ ಆದರ್ಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಶ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್. ಅದ್ಭುತ, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯಶ್​​ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಜಿಎಫ್​ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಿದೆ. ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿಪಾಡ್ವ, ಈದ್ ಅಂತಹ ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಚರಣೆಗಿದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ಬ್ರೋ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಫ್ರೇಮ್​ನೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಬಿಯರ್ಡ್ ಡಿಬೇಟ್​​​ ಅನ್ನೇ ಮೌನಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ವಾಗ್ ಮಾತ್ರ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ರಿವ್ಯೂವ್​ನಲ್ಲಿ, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿ ಟೀಸರ್ ವಿಮರ್ಶೆ: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಸಂಚುಗಳ ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೂಗತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ಅವರು 18+ ವಯಸ್ಸಿನ "ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್"ಅನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಅವರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಕೊಡಲಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಯಂಗ್ ವರ್ಷನ್​​ ಇಲ್ಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಎಪಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಶುದ್ಧ ಸಿನಿಮೀಯ ಸದ್ದಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಶಾನಗಳು, ಸರ್ಕಸ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೃಹತ್ ಪರ್ವತ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಟೀಸರ್, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಊಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ - ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ, ಯಶ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ನಟನೆ ನೋಡಿ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್​ ರಾಕಿ ಬಾಯ್​ ಟೆರಿಟರಿ, ರಾಯ ಬೆಂಕಿ, ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಡ್ಯಾಡಿಸ್ ಹೋಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್​ ಕಟ್​ ಎವರ್, ಒನ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಓನ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫೈಯರ್​ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ನಂತರ ಯಶ್​ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಥೆ, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಇದು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​​ ವಿಮರ್ಷೆ
ಯಶ್​​
ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್
TOXIC TEASER REVIEW

