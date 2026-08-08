Toxic ಅಪ್ಡೇಟ್: ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ರಿವೀಲ್; ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 12:53 PM IST
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 8ಕ್ಕೆ (ಇಂದು) ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮೇಕರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನಿಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಕಾತರ, ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.01ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಯಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಫೋಟಕ ಪೋಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
DETONATING.— KVN Productions (@KvnProductions) August 8, 2026
7:01 PM | TODAY#ToxicTrailer pic.twitter.com/FJAE0ku8Ro
8 ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಜನವರಿ 8 ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 8ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡಾ 8ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 8 ನಟನ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 7.01ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಟೀಸರ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದಲೂ ಕಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Toxic: ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಶ್; ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪವರ್ಹೌಸ್ಗಳು
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 2ರ ನಂತರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಯಶ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿತರಣಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಲವು ವಿಳಂಬಗಳ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
#RukminiVasanth and #AkshayOberoi papped at Bangalore for #Toxic trailer launch 💥💥@TheNameIsYash pic.twitter.com/qhLZXU0Ws8— Tollywood Box Office (@Tolly_BOXOFFICE) August 8, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾ': ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಾಲ ನಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್