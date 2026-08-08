ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್: ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಶ್ ಸಜ್ಜು
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಮರಳಲು ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 7:12 PM IST
ಫೈನಲಿ, ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ! ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರೂ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಭರಿತ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಚಂದನವನದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೀಗ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂನಿರ್ಮಿತ ತಾರೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶ್ ಅಭಿನಯ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಶ್ ಸಜ್ಜಾದ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಮಲಯಾಳಂನ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಫೈನಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್, ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ನಟನೆ ಮೇಲೆ ಶಿಖರದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು.
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ಇನ್ನೂ, ಯಶ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು.
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