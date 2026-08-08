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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಶ್​ ಸಜ್ಜು

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಮರಳಲು ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Yash Toxic Trailer Release
ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 7:12 PM IST

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ಫೈನಲಿ, ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ! ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರೂ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​​ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಭರಿತ ಟ್ರೇಲರ್​ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ನ​​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್​ ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್​​​​ಡಮ್​​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಚಂದನವನದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೀಗ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್​ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂನಿರ್ಮಿತ ತಾರೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶ್​ ಅಭಿನಯ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಶ್​ ಸಜ್ಜಾದ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

ಮಲಯಾಳಂನ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 10ರಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 19ರಂದು ರಿಲೀಸ್​​ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಫೈನಲಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 26ರಂದು ತೆರೆಗಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಟ್ರೇಲರ್​​ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್, ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಶ್​ ಅವರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ನಟನೆ ಮೇಲೆ ಶಿಖರದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಯಶ್​​ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್​​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಕೂಡಾ ಒಂದು.

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ಇನ್ನೂ, ಯಶ್​ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ​ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್​​ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್​​ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್​ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು.

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟ್ರೇಲರ್
ಯಶ್
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