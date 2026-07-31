ಕೆಜಿಎಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ, ಮುಂದೆ ರಾವಣನಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಲಿರುವ ಯಶ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲವೇಕೆ?
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಯಶ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 3:55 PM IST
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಎದುರಾಳಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಬಹುದು. ರಾವಣನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕಾತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದ ರಾವಣ ಎಂದು ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ, ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಲಿರುವ ಯಶ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ, ಹೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್, ಹಾರರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್, ''ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಫನ್ನಿ ಕೂಡಾ. ಭಯ ಪಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ. ಆದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಟನ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಕಿ ಭಾಯ್, "ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇಷ್ಟ. ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಭಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವಾಚ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾನರ್ನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಯಶ್ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 30, 2026ರಂದು ಶುಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಒಂಭತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
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ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
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