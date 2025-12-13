ETV Bharat / entertainment

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಯಶ್: ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟನ ಆಪ್ತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'Toxic' shooting time
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 13, 2025 at 11:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಅಣ್ತಮ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು' ಅಂತಾ ರಾಜಾಹುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್​​ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಯಶ್ ಅವರೀಗ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​ ಸಿನಿಮಾ. ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟನ ಶರ್ಟ್ ಲೆಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂಬೈನ (ಬಾಲಿವುಡ್​) ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ‌. ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಶ್​ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್‍ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ, 'Written by' ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್‍ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್‍ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

'ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ': ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಶ್​​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಯಶ್ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Toxic' shooting time
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo: ETV Bharat)

ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ, ''ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ, ಮೊದಲ ಸಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ರಾಜಧಾನಿ, ಕಿರಾತಕ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೇವಲ ನಟಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಥೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ಸದಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರು''.

ಅದಲ್ಲೂ, 'ಲಕ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಠಪೋರಿ ಲುಕ್ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಯಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸೂರಿ ಕೂಡಾ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜಾಹುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್​​​ಗಳನ್ನೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಹಗಾರರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಯಶ್ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

Yash's 'toxic' look
ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)

ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅಲ್ಲದೇ ಓರ್ವ ಕಥೆಗಾರನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಸಲುವಾಗಿ ಯಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀನ್ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಎದೆಮೇಲೆ ಹೀಗೇ ಬರಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಯಶ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್​​ ಆಗಿದ್ರು. 'ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಅಂತಾ ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'Toxic' shooting time
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್‍ 2 ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್‍ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್‍ ನೀಲ್​ ಕೆಲ
ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಹಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್‍ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಡೆವಿಲ್'​​ 2ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‍ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 9ರಂದು, ಪ್ರಚಾರದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 100 ಡೇಸ್‍ ಟು ಗೋ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಯಶ್‍ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈ ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ ರಾಜೀವ್‍ ರವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಉಜ್ವಲ್‍ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್‍ ಆಚಾರ್ಯ, ಇಮ್ರಾನ್‍ ಸರ್ದಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎ.ಹರ್ಷ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‍ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್

ಪ್ಯಾನ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್‍ ಅವರ ಮಾನ್‍ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್‍ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‍ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹಾಲಿವುಡ್‍ ನಟ ಕೈಲ್‍ ಪೌಲ್‍, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್‍, ಅನಿಲ್‍ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

TAGGED:

YASH CO WRITER FOR TOXIC
ಯಶ್​​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್
ಯಶ್​​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಕಥೆ
TOXIC MOVIE UPDATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.