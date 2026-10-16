'ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು': 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಯಶ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 2:53 PM IST
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಈವೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಯಶ್, ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ, ಮುಂದಿನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮನದುಂಬಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1' ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಶ್ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
''ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ನೋಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ''ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಲಿಗಳಿವೆಯೋ, ಗೋಡೆಗಳಿವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರವಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನನಗೆ ಬಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಅದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
My Man Talked about #PremadaOorali Movie exactly when Ranabali & Jailer 2 Released 🌝. Much Needed Push at this time 🙂↔️ https://t.co/vPnA9My5yi— Sidಅರ್ಥ (@SidNeregal) October 16, 2026
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಟನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ತುಂಬಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನಡೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ತನ್ನ 21 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 77.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 76.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 65.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|ಒಟ್ಟು
|76.36 ಕೋಟಿ ರೂ.
|65.37 ಕೋಟಿ ರೂ.
|15,446
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ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಕೇವಲ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದುಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
#Yash about #PremadaOorali Onda matter na Elli heltivi annodu tumba mukya agutte..👌 https://t.co/VECNO0GpnP— Agasthya ᵀᵒˣᶦᶜ (@sachi_1933) October 15, 2026
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ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜೈಲರ್ 2 ಮತ್ತು ರಣಬಾಲಿಯಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆಯೂ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಘಟಾನುಘಟಿ ಪರಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
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