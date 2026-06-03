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ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌: ಹೆದರಬೇಡಿ‌, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಯಶ್

ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಟರ ಕೆಲ ನಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ನಿಂದ‌ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿ‌ ನಟ ಯಶ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರೋದು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Yash Calls Fan Undergoing Cancer Treatment
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿ‌ದ ಯಶ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 10:14 AM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿ೦ದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೆಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ನಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದೀಗ ನಟ ಯಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ ಕ್ಷಣವೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಶೃಂಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.‌ ಆದ್ರೀಗ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಯಶ್​ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ಕ್ಯಾನರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಸದ್ಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಹೆದರಬೇಡಿ‌ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ‌ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ‌ ನಿಮ್ಮ‌ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹೆದರಬೇಡಿ ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು 81230-05603 ನಂಬರ್​​ಗೆ ಪೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

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ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಯಶ್ ಕಾಲ್‌
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