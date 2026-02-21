ETV Bharat / entertainment

ಅಂದು 'Raya' ಇಂದು 'Ticket': ಡಬಲ್​ ರೋಲ್​ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಲ್​? ಯಶ್​ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನೂ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿದೆ.

Rocking star Yash as 'Ticket'
'Ticket' ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ (Photo: Film Poster)
ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಯಶ್​ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 8, ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನು ರಾಯ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, 'Rocking star Yash as Ticket' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಂದೆ ಮಗನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಶ್​ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಟನ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ​​ತ್ರಿಬಲ್ ರೋಲ್​ ಇದೆಯಾ? ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, 'ನರಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್. 19-03-2026ರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟನ ಕ್ಲೀನ್​ ಶೇವ್​ ಲುಕ್ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಟೀಸರ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯಶ್​ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಟೂ, ಟ್ಯಾಟುಲೆಸ್​ ದೃಶ್ಯ, ಕ್ಲೀನ್​ ಶೇವ್... ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಯಶ್​​ ತ್ರಿಬಲ್​ ರೋಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಪಾತ್ರ, ಮಗನ ಯಂಗ್​ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಲುಕ್​ ಇರಬಹುದು ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕ ತರಣ್​ ಆದರ್ಶ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ತಯಾರಕರು ಯಶ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಯಾರಕರು ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ [ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿ] ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ದ್ವಿಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಗೆಟ್ ಕ್ರೇಜಿ!!!" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:35ಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ನ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷದ 55 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಅಚಲ ರಾಯನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. "ಈ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 1940ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು 1970ರ ದಶಕದ ನಡುವೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ, ಕ್ರೂರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ - ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಡಿಬಡಿಯಂತಹ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಅದರ ಸುಳಿವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಸರ್​, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಟ ಡಬಲ್​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿರೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

