ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥಿನೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದಾ? 'ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ' - ಬೋಲ್ಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಿಯಾರಾ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ತಬಾಹಿ' ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 12:30 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ತಬಾಹಿ' ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲಿರಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮೋಶನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಾಡಿನ ಆಡಿಯೋ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ, ದೃಶ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೊದಲ ಗೀತೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭವ್ಯ ಮೇಕಿಂಗ್ನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚೇ ಎನ್ನಬಹುದು!
ತಬಾಹಿ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತರಚನೆಕಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಜೋಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಶೇಖರ್, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹುಭಾಷಾ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಗಡಿಮೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಚಿತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗೀತ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಂಗೀತ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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