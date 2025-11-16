'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ
ನಟ ಮುರಳಿ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ಗಾವ್ಕಂರ್ ಅವರು 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
Published : November 16, 2025 at 1:34 PM IST
'ರಂಗಿತರಂಗ', 'ಅವನೇ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣ' ಹಾಗೂ 'ಸ್ಪೂಕಿ ಕಾಲೇಜು'ಗಳಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿನಯದ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದಾಗಿಂದ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುರಳಿ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ಗಾವ್ಕಂರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮೊದಲು ರಂಗಿತರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, "ಟ್ರೇಲರ್ ಬಹಳ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ , ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ.. ಹೀಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದಿಯಾ' ನಟ: ದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ. ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಶೆಟ್ರು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. 'ದಿಯಾ' ಹಾಗೂ 'ದಸರಾ' ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ 'ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು 75 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಂಗಿತರಂಗ, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಕಥಾ ಸಂಗಮದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಜೊತೆ 'ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ', 'ಬಹುಪರಾಕ್' ಮತ್ತು 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವೂ ಇವರಿಗಿದೆ. 'ಪಿನಾಕ' ಎಂಬ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಗೆ ಹೊರಟವರ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರಾವ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿನುತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
