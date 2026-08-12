'ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂದ ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ ಕಂದ': ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿ, ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರಿಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಪುತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 5:25 PM IST
ಕಂಠೀರವ, ಕಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಿಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರೀಗ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಪುತ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಿಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂದ ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ ಕಂದ, ಇದೇನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಮಂಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದಾಳೆ ಇದೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಚಕ್ಕಂದ ಕಂದ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಗಂಧ. ನಿಂಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬಂದ! ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಸಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಐ ಆ್ಯಮ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತ: ರಿಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವರು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿಕಾರ ಹಳೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಿಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್: ಹೌದು, ರಿಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಾನು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನನಗಿಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಳೆದು ತರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಟ್ರೇಲರೇ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಬೇಕು? ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗುತ್ತಾ? ನನಗ ಯಶ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರೇ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೆಲ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯೀಗ ಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ನಟಿ ರಿಷಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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