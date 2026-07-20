ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಜಾಗತಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಂಡದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು
'ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ' ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 1:53 PM IST
ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್'. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್, ವೈಕಿಂಗ್ಸ್, ದಿ ವಿಚರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟಿಯಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆನ್ಸನ್ ಸೇರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.
ರಿಷಬ್ ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಹೆನ್ಸನ್ ಜೊತೆ ವ್ಲಾಡ್ ರಿಂಬರ್ಗ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್', 'ಬ್ಲಡ್ಶಾಟ್' ಮತ್ತು 'ಲೂಸಿಫರ್'ನಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವರ್ಹೌಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಕ್ರೇಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೇ. 'ಟ್ರಾಯ್: ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್" ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮರಾಠ ಯೋಧನ ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಂತಹ ನಿಪುಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟರ್ 2024ರಲ್ಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮ, ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ ರಾಜನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
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500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಅನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮೀಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ, ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಅಲಿಗಢ್, ಸರಬ್ಜಿತ್, ಭೂಮಿ, ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜುಂಡ್ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ - ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಅವರ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್'. ಈ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿವೆ.