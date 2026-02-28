ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರು, ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರು..: ಮಡದಿ ಪ್ರಗತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯ​

ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮದ ಬರಹಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ಸದಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

RISHAB BIRTHDAY WISHES FOR WIFE ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ CINEMA UPDATES
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat ENTERTAINMENT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 28, 2026 at 6:14 PM IST

"ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ಸದಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ.. ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರು.. ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರು"... ಇದು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಡದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಸಾಲುಗಳಿವು.

ಕರಾವಳಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿಯದ್ದೂ ಇದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಮನ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯೇ ಸರಿ.. ಇಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ರಿಷಬ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಡದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿ ಜತೆಗಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಜತೆ ಶುಭ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ತನ್ನ ಸುಕೋಮಲತೆಯನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಛಲ, ಮಾತೃತ್ವದ ಮಮತೆ, ವೃತ್ತಿಯೆಡಗಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ಸದಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ.. ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರು.. ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರು" ಎಂದು ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

RISHAB BIRTHDAY WISHES FOR WIFE
ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
CINEMA UPDATES
PRAGATHI SHETTY BIRTHDAY

