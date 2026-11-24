ಜೈಲರ್ 2 ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 3:36 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಚಿತ್ರಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಪೊಂಗಲ್, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಈ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವು 2025ರ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಾಂತಾರದ ಆ ದಾಖಲೆಯು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ...
2022ರಿಂದ ದಸರಾ ರಜಾ ಅವಧಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವು 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ಮೀರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 800 ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ರು ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರ
|ಚಿತ್ರರಂಗ
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|2022
|ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಭಾಗ 1
|ತಮಿಳು
|488.36 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2023
|ಲಿಯೋ
|ತಮಿಳು
|605.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2024
|ದೇವರ: 1
|ತೆಲುಗು
|428.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2025
|ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1
|ಕನ್ನಡ
|852.36 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2026
|ಜೈಲರ್ 2
|ತಮಿಳು
|836.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಿಯೋ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಜೈಲರ್ 2 ಸುಮಾರು ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1ಗಿಂತ 16.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ 2025ರ ಹಬ್ಬದ ದಾಖಲೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸತತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ ಸಿನಿಮಾಗಳು 800 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸವಾಲೆಸೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೈಲರ್ 2 ಅನ್ನು 'ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ 'ಯುಎ 16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 165 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
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2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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