ನಿಲ್ಲದ 'ಕಾಂತಾರ' ಅಬ್ಬರ: ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, 2025ರ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 1:30 PM IST
2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್' ಅಥವಾ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಸರಿಸುಮಾರು 30+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 26 ಯಶಸ್ವಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮವಾರ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣೋದೂ ಕೂಡಾ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವು 26 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, 27ನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 592.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಮಾಡಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ: 1' 2025ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 800 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಸೇರಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಈಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿಷಬ್ ಪಾತ್ರವಾದ ಬೆರ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಧರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯದ ಟೀಸರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, "ಬೆರ್ಮೆಯ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.