ನಿಲ್ಲದ 'ಕಾಂತಾರ' ಅಬ್ಬರ: ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್​ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆದ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, 2025ರ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

Kantara Chapter 1 Collection
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​ - ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಡಿವೈನ್​​​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್' ಅಥವಾ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಸರಿಸುಮಾರು 30+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 26 ಯಶಸ್ವಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮವಾರ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣೋದೂ ಕೂಡಾ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವು 26 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, 27ನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​​ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 592.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​) ಮಾಡಿದೆ.

'ಕಾಂತಾರ: 1' 2025ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 800 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್​​ಗೂ ಸೇರಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಈಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ 'ಪರಾಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿಷಬ್ ಪಾತ್ರವಾದ ಬೆರ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಧರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯದ ಟೀಸರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, "ಬೆರ್ಮೆಯ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'I Am God' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ರವಿ ಗೌಡ: ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಾಥ್

ವಿಜಯ್​ ಕಿರಗಂದೂರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

