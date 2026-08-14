ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 10:10 AM IST
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರು. 'ಕಾಂತಾರ' ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಭೆ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯ ಘಮಲನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದ ಕುಂದಾಪುರದ ಚತುರ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಚಂದನವನದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರನೀಗ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ' ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್', 'ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವವಾದ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್'ನ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಂ) 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಿನ್ನೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಂ ಉತ್ಸವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''2026ರ ಎನ್ಎಬಿ ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಫ್ಎಂ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಆಚರಣೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಗಾಗಿ 2026ರ ಎನ್ಎಬಿ ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಫ್ಎಂ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ, ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸರಣಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಂ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ, ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್, ಗಾಯಕಿ ನಿಖಿತಾ ಗಾಂಧಿ, ಡಾಲಿ ಸಿಂಗ್, ನಿಖಿಲ್ ಅಡ್ವಾಣಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಫಡ್ನಿಸ್, ಆರ್.ಗೌತಮ್, ಕೈಜಾದ್ ಗುಸ್ತಾದ್, ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆರಿ ಭಾರತದ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫನ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು.
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ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ನನಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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