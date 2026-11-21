ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್: ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ'ವು ಖಾಸಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 2:01 PM IST
ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, DPIFF 2026ರಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್' (ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Rishab Shetty Wins Critics Best Actor Award for Kantara: Chapter 1 at DPIFF 2026! Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2026 – India’s Most Prestigious Film Festival & Award Ceremony Proudly honours Rishab Shetty with the prestigious Critics Best Actor Award for his exceptional performance in Kantara: Chapter 1, recognising his commanding screen presence, extraordinary dedication and powerful portrayal rooted in cultural storytelling. Heartiest congratulations to Rishab Shetty on this distinguished honour and remarkable cinematic achievement! 📍 20th November 2026 | Mumbai, India @shetty_rishab @hombalefilms @PrimeVideoIN #RishabShetty #KantaraChapter1 #CriticsBestActor #DPIFF #DPIFF2026— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
ಮುಂದುವರೆದು, 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026' (Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2026) ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್' (Critics Best Actor Award) ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
OFFICIAL WINNERS | DPIFF AWARDS 2026 Dadasaheb Phalke International Film Festival proudly announces winners across 41 categories, celebrating excellence in Indian & International Cinema, Web Series, Television, Music and Short Films. 📅 20 Nov 2026 | 📍 Mumbai, India #DPIFF2026 #DPIFF— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2026 ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ
- ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ – ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್
- ಸಮಯ್ ರೈನಾ – ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್
- ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ – ಜಾಗತಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ
- ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ. ಜೋರ್ಡಾನ್ – ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ('ಸಿನ್ನರ್ಸ್')
- ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ – ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ
- ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ - ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ (ಕ್ಯುಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ 2)
- ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ (ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ - ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್)
- ಪೌಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ - ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ
- ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ - ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ (ಧುರಂಧರ್)
- ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್ – ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ
- ತಾರಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಾ ಊಲ್ತಾ ಚಶ್ಮಾ - ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿ
- ಧುರಂಧರ್ - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ
- ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು
- ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಧುರಂಧರ್)
- ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಸೈಯಾರಾ)
- ಇಳಯರಾಜ - ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ
- ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 – ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ
- ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ
- ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಧರ್ - ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ
- ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ
- ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ – ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ
- ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ – ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ
- ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ – ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್
- ಸೈಯ್ಯಾರಾ – ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡು
- ಫಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ – ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ (ಸಯ್ಯಾರಾ)
- 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' – ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೆಬ್ ಸರಣಿ
- ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ - ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಪಾತಾಲ್ ಲೋಕ್)
- ಶೆಫಾಲಿ ಶಾ - ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ದೆಹಲಿ ಕ್ರೈಮ್ 3)
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ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ, ದೂರದರ್ಶನ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.
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ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಎವರ್ಗರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.