ETV Bharat / entertainment

ಮಗಳ ಬರ್ತ್ ಡೇಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀರುವ ನಗುವಿಗೆ... ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವನನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

rishab-shetty-shared-a-special-video-on-his-daughters-birthday
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 4, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾಂತಾರ ಹಾಗು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ‌ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ‌ ನಟ‌ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸದ್ಯ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೊಲ್ಲ.

ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 4 ಬಂದರೆ ಮಗಳು ರಾಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ‌ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಗಳಿಗೆ ''ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀರುವ ನಗುವಿಗೆ ತುಂಟ ಕಣ್ಣಿ‌ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಅಂತಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ 4ರಂದು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಅದು ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗಳ ಆಗಮನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ತೆರೆಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್​ ಬಸ್ಟರ್​ ಹಿಟ್​ ಆಗುವ ಮ‌ೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವೇ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಈಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್‌ನ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ, ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ, ವೀರ ಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ, ರಂಗಸ್ಥಲಂ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೀ ಸಿರೀಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.‌

ಈ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್‌' ಸಿನಿಮಾವು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ 'ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ‌.

ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಎಸ್. ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಶ್ರೀನಾಗೇಂದ್ರ ತಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3'ಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿತು ಅದೃಷ್ಟ!

TAGGED:

RISHAB DAUGHTER BIRTHDAY
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋ
JAI HANUMAN
RADHYA SHETTY BIRTHDAY
RISHAB SHETTY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.