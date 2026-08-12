ETV Bharat / entertainment

'ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಅವಾರ್ಡ್​​ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ 'ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty
ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' (ಐಎಫ್​​ಎಫ್​ಎಂ) ತನ್ನ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಎಫ್​​ಎಫ್​ಎಂ ಉತ್ಸವ ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ 'ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ 'ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' ಇಂಡಿಯನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಎಂಟರ್​​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್​​ ಈ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿರುವ ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಶೆಟ್ರು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ''ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದೇ ಚಲಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರೇಸ್'​ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ, ಭೂಮನ್ ಭಾರ್ಗವ್ ದಾಸ್, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ: ಆಕರ್ಷಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪಂಡಿತ್

ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್', 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್​' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾಂತಾರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಿದ್ದ 'ಈಠ' ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಶಾರುಖ್​ 'ಕಿಂಗ್​' ಸನಿಹದಲ್ಲಿ​ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಸಿನಿಮಾ

TAGGED:

IFFM 2026 UPDATES
ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​​
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ
INDIAN FILM FESTIVAL OF MELBOURNE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.