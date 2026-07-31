ETV Bharat / entertainment

'ಯಶ್​ ಗುಣಗಾನಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ನೀವು ಸದಾ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತೀರಿ': ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ

'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಗಸ್ಟ್​ 30ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty, Yash
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ (IANS, Ramayana Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜುಲೈ 30ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ರೇಲರ್, ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ದಂಗಲ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಭವ್ಯ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಟ್ರೇಲರ್​​ನ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ''ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಕಾಲಾತೀತ ದಂತಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನವೊಪ್ಪಿಸುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್​ ತಿವಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಟೇಕ್​ ಅ ಬೋ.​ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಅನುಭವಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾರೆಯೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಆರ್​ ರೆಹಮಾನ್​, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರತೀ ಭಾವನೆಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ!. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಬ್ರದರ್​, ನೀವು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಮನ ಔರಾ ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಶ್​ ಸರ್​, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ನನಗನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಓರ್ವ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ನೀವು ಸದಾ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತೀರಿ'' ಎಂದು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ DNEGಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​​ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಶ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಅವರದ್ದೇ ಆಯ್ತು, ನಿಜವಾದ ರಾವಣನ ವೈಬ್ಸ್': ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೆ, 2ನೇ ಭಾಗವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್​ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ramayana Pictures: ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು; ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ

TAGGED:

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್
ರಣ್​​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ ಯಶ್
RISHAB SHETTY ON YASH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.