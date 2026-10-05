ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಳಿಕ ಮಾಲಿವುಡ್ಗೆ: ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ
2 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ 1 ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೀಡಾ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 10:15 AM IST
ಯಶಸ್ವಿ 'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ!
ಈ 2 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೀಡಾ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನೇ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಿಬು ತಮೀನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿದಂಬರಂ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗರುತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಜಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸೃಜನಶೀಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಶೆಟ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಕಥನಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಅಭಿನಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಪಯಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಕಾಂತಾರ', 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಪಯಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, '5 ವರ್ಷ, 2 ಕಥೆ, 1 ಕನಸು, ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಯಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನೆಂದೂ ಆಭಾರಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾ-ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಟ ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಹೊಸ ರೋಚಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಥಾಹಂದರ, ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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ಇನ್ನೂ, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್', 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರವೂ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.