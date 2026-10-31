ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ತೈಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಉಡುಗೊರೆ: 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ
'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆಯೆಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 11:08 AM IST
ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ – ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ. 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ಯುದ್ಧಗಳು, ಅಪ್ರತಿಮ ತ್ಯಾಗಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚತುರತೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೃಜನಶೀಲ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಅಪರೂಪದ ತೈಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಇದು ಇಡೀ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮನದ ಭಾಗವಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. 'ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ' – ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, 'ಟಿ-ಸೀರೀಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ, ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜೈ ಭವಾನಿ, ಜೈ ಶಿವಾಜಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, "ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವಾಯಿತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಟಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಗೌರವ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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ಗುಲ್ಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಿಷಿ ವಿರ್ಮಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಷನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವ್ ಚನಾನಾ ಹಾಗೂ ಕಬೀರ್ ಸದಾನಂದ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
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