ETV Bharat / entertainment

'ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ನನಗೆ..': ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Rishab Shetty Congratulates Anant Nag
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್​ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ (IANS, ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 1:05 PM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗುಜರಾತ್​ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 78 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಅಂತಹ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮನತುಂಬಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಭಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ!. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ನೀವು, ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. 'ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟರಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅನಂತ್ ಸರ್​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಮನದುಂಬಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಅವರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಘನತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ರೀತಿ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಸಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗೌರವವಿದು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮುನ್ನ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ರಂಗದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಿರುಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, "ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​: 5 ದಶಕಗಳ ಕಲಾಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ

ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ನಾನು ಹಲವಾರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ವಾತಾವರಣವು ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ನಗರವೇ ನನ್ನ 'ಕರ್ಮಭೂಮಿ'ಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: National Film Awards: ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಿಥ್ಯ'ಗೆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಇಂಬು' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ

ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದಿದೆ.

Last Updated : September 23, 2026 at 1:10 PM IST

TAGGED:

ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅನಂತ್ ನಾಗ್
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
CELEBRITIES ON ANANT NAG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.