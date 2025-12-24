ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ' ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty Family visits Mantralayam
ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)
Published : December 24, 2025 at 1:54 PM IST

ರಾಯಚೂರು: 'ಕಾಂತಾರ' ಎನ್ನುವ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು, ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿದೇವತೆ ಶ್ರೀಮಾಂಚಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ (Video: ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಶ್ರೀಗಳು ದಂಪತಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಪಿಆರ್‌ಒ ಐ.ಪಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ಇನ್ನು, ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾರಬೈಲ್​ನ ಜಾರಾಂದಾಯ ಹಾಗೂ ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ತಂಡ ಹರಕೆಯ ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಹರಕೆಯ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು, ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ನಟರಾದ ಗೌತಮ್ ಶನೀಲ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)

'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭವೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾರೆಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ, ನೇಮೋತ್ಸವ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನಾ ಶೈಲಿ, ಕಥೆಗಾಗಿ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಗೈಯುತ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)

