ವಿಡಿಯೋ: ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಳಿಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ

ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty Family visits Anjanadri
ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 10:37 AM IST

ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕಾಂತಾರ' ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಕಥೆಗಾರ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಓರ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್​ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇಮೋತ್ಸವ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ (Video: ETV Bharat)

ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ರಿಷಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಪಾದಗಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳುಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿದ ದಂಪತಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.

ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ದೇಗುಲದ ಸಮಿತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಸರಿ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತಂದಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ದೇಗುಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ನಟ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಳ್ಳಾಟದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಹೊಸಪೇಟೆಯತ್ತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಾಪಾಸ್ಸಾದರು.

ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು, ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದೇ ಪ್ರತೀತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿದೇವತೆ ಶ್ರೀಮಾಂಚಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾರಬೈಲ್​ನ ಜಾರಾಂದಾಯ ಹಾಗೂ ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ತಂಡ ಹರಕೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

