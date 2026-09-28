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ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ: ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

Rishab Shetty Family
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 1:58 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಎಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ಗಾಢವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಕುಟುಂಬವು ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆಯೋ..." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದವರಾದ ಶೆಟ್ರು​, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದವನ್ನು ಸದಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಅವರ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಢ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವುಗಳು, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ
ರಿಷಬ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ
ರಿಷಬ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ
ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
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