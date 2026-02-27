'ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಾದಾಗ.....': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುರಾಯರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 12:15 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು, ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮಠದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ರಾಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ದೂರಾಗಿದ್ದು, ತಾವು ಜನಿಸಿದ್ದೂ ರಾಯರ ವರದಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಭಾವಪೂರ್ಣ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಯರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಗುರುವಾರದಂದು ಜನಿಸಿದೆ. ರಾಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಜನಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ರಾಯರ 405ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ 431ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ವೈಭವೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ನಡೆದ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ದಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ರಾಯರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ಒಂದೇ – ರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗು, ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆ ಮಾತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಾದಾಗ ರಾಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾದ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಸದಾ ರಾಯರ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಐ.ಪಿ.ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ಮಠದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಡಿವೈನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹನುಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ನಟ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.