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'5 ವರ್ಷ, 2 ಕಥೆ, 1 ಕನಸು, ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಯಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನೆಂದೂ ಆಭಾರಿ': ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾವಿಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kantara Chapter 1 completes a Year
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ - ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ (Screengrab from glimpse shared by Rishab shetty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 12:23 PM IST

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ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಡಿವೋಷನಲ್​ ಸಿನಿಮಾ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾವಿಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರದ ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ? : ''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 - ಒಂದು ವರ್ಷ. 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಅದರ 'ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್' ಅನ್ನು ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಕಥೆಯ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ನೆಲದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಹೌದು. 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ತೆರೆಕಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ''.

''ಕಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ನನ್ನ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ, ಆ ನಿಶ್ಯಬ್ದ, ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ತದನಂತರ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರೀತಿ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ''.

''ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಐದು ವರ್ಷ, ಎರಡು ಕಥೆ, ಒಂದು ಕನಸು… ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಯಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನೆಂದೂ ಆಭಾರಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್​

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​852.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್741.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ622.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ111 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ).

'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಮೂಲ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ' 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರ 4 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30ರಂದು ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

''ಕಾಂತಾರ - ಒಂದು ದಂತಕಥೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಮೂಡಿಬಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಇತಿಹಾಸ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತು, ಆದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಥೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು''.

''ಮನದಾಳದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ, ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿತು. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಗಡಿದಾಟಿಸಿ, ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೂ ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ''.

''ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿದ, ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಲದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಂತಕಥೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ​​: 'ಕಾಂತಾರ'ವೆಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 2024ರಲ್ಲಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್, ''ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃತ್ಫೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೆಂಬಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ನೀಡಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಲು ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ದೈವ ನರ್ತಕರು, ಅಪ್ಪು ಸರ್​​ಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ 21 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​: ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾ; 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1

TAGGED:

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾಗೆ 1 ವರ್ಷ
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ 4 ವರ್ಷ
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