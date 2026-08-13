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'ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ': IFFMನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಎಫ್​​ಎಫ್​ಎಂ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Rishab Shetty, Dulquer Salmaan at IFFM 2026
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 5:15 PM IST

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ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' (IFFM) ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಟರು, ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ಸ್, ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭ ಇದಾಗಿದೆ..

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಸ್​​ ವರ್ಲ್ಡ್​​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್,​ ಗಾಯಕಿ ನಿಖಿತಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಸಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಫಿಲ್ಮ್​​ ಮೇಕರ್​ಗಳಾದ ನಿಖಿಲ್ ಅಡ್ವಾಣಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಫಡ್ನಿಸ್, ಆರ್. ಗೌತಮ್, ಕೈಜಾದ್ ಗುಸ್ತಾದ್, ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Rishab Shetty, Dulquer Salmaan at IFFM 2026
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು (ANI)

ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವತ್ತ ಉತ್ಸವದ ಗಮನವಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್'ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ಇಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರದ ಸಂಗತಿ. ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಹೀರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಲೋಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಲೋಕಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇರಳದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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17ನೇ ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಂನ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಉತ್ಸವದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು.

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TAGGED:

ಇಂಡಿಯನ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​​
ಐಎಫ್​​ಎಫ್​ಎಂ 2026
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್
INDIAN FILM FESTIVAL OF MELBOURNE

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