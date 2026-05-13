ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತಾಪ: ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಗಣೇಶ್, ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್​ ಸೇರಿ ಹಲವರು

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty condolence to Dileep Raj's Death
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತಾಪ (ANI, ETV Bharat)
Published : May 13, 2026 at 1:02 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ 47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಹರಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಾದರೂ'... ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್​ ರಾಜ್​ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾವ ಮಾಸಿಹೋಗಲಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್, ಎಸ್​.ನಾರಾಯಣ್​, ರವಿಶಂಕರ್​ ಗೌಡ, ಸುಂದರ್​, ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ, ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ, ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ, ಅನುಶ್ರೀ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ, ರಕ್ಷ್, ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್, ರಿತ್ವಿಕ್​, ಕಾರ್ತಿಕ್​ ದಿಲೀಪ್​ ಸೇರಿ ಹಲವರು ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಆಗಮನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಗಾಧ.

ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್​ 'ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2007ರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಮಿಲನ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. 2021 ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕನ್ನಡದ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದರು.

