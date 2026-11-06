'ಯಶ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ': ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
'ರಾಮಾಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 12:51 PM IST
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಆಧಾರಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಈ ಕಾಲಾತೀತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದೆ.
ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಟನ ಅಸಾಧಾರಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯು, ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭವ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇಡುವ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರವೊಂದರ ಪಯಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ!
@niteshtiwari22 and @malhotra_namit, you have done total justice to this timeless epic . Loved watching every bit of it. #RanbirKapoor as Lord Rama brings a sense of calm, grace and dignity to the character. A challenging responsibility, carried with remarkable sincerity. @TheNameIsYash take on the mighty Ravana is a particularly proud moment. Extraordinary screen presence and intensity to the character keeps us glued to it throughout . A role that demands both grandeur and complexity, and what a journey to witness! @Sai_Pallavi92 as Sita is beautiful to watch. Her grace, strength and emotional depth bring immense warmth to the character. @raviedubey as Lakshmana is a wonderful casting choice. His energy, innocence and intensity make the character memorable. @iamsunnydeol , @arrahman , @HansZimmer , @Rakulpreet , @AnupamPKher , @vivekoberoi , @MsKajalAggarwal loads of love and respect for this talent ensemble. #Ramayana— Rishab Shetty (@shetty_rishab) November 5, 2026
ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಅವರ ಲಾವಣ್ಯ, ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರವಿ ದುಬೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವರ ಚೈತನ್ಯ, ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್, ''ನಮ್ಮ ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನೋ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ! ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಾಯಣ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
#Ramayana… the sheer scale of the film and the visuals on the big screen are spectacular to watch. Ranbir as Rama, especially from the Vanavasam onwards, is serene yet magnificent. Yash brings a menacing presence as Ravana, while Sai Pallavi is graceful as Sita. The pre-climax and climax… loved every bit of it. Congratulations @malhotra_namit, @niteshtiwari22 and the entire team on bringing such an ambitious vision so beautifully to the screen. 🙏— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 5, 2026
'ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಶ್ಯಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ' - ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ
ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯತೆ, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ರಾಮಾಯಣ... ಈ ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವನವಾಸದ ನಂತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುನ್ನದ ಭಾಗ... ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಶ್ಯಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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