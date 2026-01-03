ETV Bharat / entertainment

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೈದ ಏಕೈಕ ನಟ

ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
January 3, 2026

2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 30 ಮತ್ತು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಡಿಮೀರಿ ಹರಡಿದೆ. ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿರುವ ಈ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ, ನಂಬುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಕಥೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು.

2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಕನ್ನಡವೊಂದರಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್​ ಆಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.

ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಕಥೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವು ಕಾಂತಾರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 30+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 2025ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1,300+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬರಹಗಾರ, ನಟ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಯು ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಟ - ಲೇಖಕ - ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

