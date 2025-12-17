ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಟ್​ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ'?; ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿಗೆ ರಾಜ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

'45' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಾದ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 'ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು?' ವದಂತಿ ಎದ್ದಿತ್ತು.

Sandalwood Shetty Team - Rishab Shetty, Raj B Shetty, Rakshit Shetty
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆಯರಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​​. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆಯಾ? ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 45 ಟ್ರೇಲರ್​​ಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತೆ - ಕಂತೆಗಳು ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ನಟ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​ ಅವರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ: ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿಲ್ಲದೇ ಹೀಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. 45 ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೈಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್​ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹರ್ಟ್​ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್​ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳದಿದ್ರೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇನ್ನೂ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್​ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವುಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹೊರ ಬಂದಮೇಲೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್​ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಸಮಯ ರಿಷಬ್​ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು: ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭದಯಕ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಸಮಯ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್​ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್​ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಇನ್ನೂ, ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಕೊಲಾಬರೇಟ್​ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಅವರ ರಿಚರ್ಡ್​ ಆಂಥೊನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ರಕ್ಷಿತ್​ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ. ರಿಷಬ್​ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಜೊತೆಗಿರುವವರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಾದ ಕರಿಯೋದು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '45' ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 45 ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ, ನಟ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​, ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ''ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್​, ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಮಜಾ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ'' ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಮಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿ ಜೋರಾಗೇ ಹರಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭ, ರಕ್ಷಿತ್​ ಮತ್ತು ರಾಜ್​ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಜೋರಾಗೇ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಭಯ: 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು, ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಹರಕೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಲ್ಲಿಕೆ

TAGGED:

RISHAB SHETTY RAJ B SHETTY
ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
SANDALWOOD SHETTY TEAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.