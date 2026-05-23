ETV Bharat / entertainment

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಫೇಕ್ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್​​: ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕಾಂತಾರ ನಟಿ

ಫೇಕ್​​​ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actress Rukmini Vasanth
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​​​ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಕೆಲ ಬೋಲ್ಡ್​ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದು ಎಐ ರಚಿತ ಫೋಟೋ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರಿಯದ ಹಲವರು ನಟಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

''ನನ್ನದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಎಐ-ರಚಿತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​​ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹರಡೋದು ತೀವ್ರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಫೋಟೋ ರಚಿಸಿದವರ ಹಾಗೂ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಐ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಹ್ಯಕರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಮಹಿಳೆ ಅದು ನಕಲಿ ಫೋಟೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, 'ನಾನು ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನೀವೇ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್​ ಗಾಡ್​​, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ರಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಫೇಕ್ ಫೋಟೋ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಓರ್ವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಫೇಕ್​ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್​ ಸಂಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ್ಹವಲ್ಲ. ನಕಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

'ಡಿಯರ್​ ರುಕ್ಕು, ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ' ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ಈ 'ಕಾನ್​' ಡ್ರೆಸ್​ ಡಿಸೈನ್​​ಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 1,500+ ಗಂಟೆ

ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಲಂಡನ್‌ನ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ (RADA)ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರುಕ್ಮಿಣಿ 'ಬೀರ್​ಬಲ್​​ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 1: ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಜ್ರಮುನಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಖೇನ 2019ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ - ಸೈಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರ ನಟಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಯಶ್​ ಜೊತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ
RUKMINI VASANTH BOLD PHOTO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.