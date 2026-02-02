ETV Bharat / entertainment

94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್

ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ 61ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

Director Singeetham Srinivas Rao
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ (Vijayanthi Movies)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 2, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಸಾರಥಿ ಇವರೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್​ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Director Singeetham Srinivas Rao
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ (Vijayanthi Movies)

ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ 61ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದಿದೆ.‌ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

Actors Krishna and Dr. Rajkumar with Singeetham Srinivas Rao
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ರಾವ್​ ಜೊತೆ ನಟರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಡಾ. ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ (Special Arrangements)

ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾವ್: ಇನ್ನು ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು‌. ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಡಾ. ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ.

Singeetham Srinivas Rao with KCR, Balayya and Chiranjeevi
ಕೆ.ಸಿ.ಆರ್​, ಬಾಲಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ರಾವ್​ (Special Arrangements)

ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಅಭಿನಯದ ಹಾಲು ಜೇನು, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು, ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ, ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Aditya 369 film team directed by Singeetham Srinivas Rao
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ರಾವ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆದಿತ್ಯ 369 ಚಿತ್ರತಂಡ (Special Arrangements)

ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಎಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರಗಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಟೈಮ್​ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲರ್​ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದವರು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ 369 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್​ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲರ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೀಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​.

Actress Kirti Suresh with music Srinivas Rao
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ರಾವ್​ ಜೊತೆ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್​ (Special Arrangements)

