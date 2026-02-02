94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ 61ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : February 2, 2026 at 1:25 PM IST
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಸಾರಥಿ ಇವರೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ 61ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
A visionary. A master.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) January 31, 2026
A genius ahead of time.
The legendary Director #SingeetamSrinivasaRao garu returns with his most ambitious project yet.#SSR61 - Title Announcement Soon.https://t.co/SA22M5fcyx@nagashwin7 @ThisIsDSP @VyjayanthiFilms @SwapnaCinema pic.twitter.com/aX5Qi7X56i
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾವ್: ಇನ್ನು ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮರಳುತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲು ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನುವುದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ರಾಘು, ಅಪ್ಪು, ಹಾಗು ನನ್ನನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು…— DrShivaRajkumar (@NimmaShivanna) January 31, 2026
ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಅಭಿನಯದ ಹಾಲು ಜೇನು, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು, ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ, ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರಗಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದವರು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ 369 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೀಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.
