ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್: ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಖಾಝಿ ತೌಕೀರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆಂದು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2005ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಫೇಮ್ ಗುರುಕುಲ್'ನಲ್ಲಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಖಾಝಿ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 1:18 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (Arijit Singh) ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಖಾಝಿ ತೌಕೀರ್ (Qazi Touqeer) ಕಾರಣದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 2005ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಫೇಮ್ ಗುರುಕುಲ್'ನಲ್ಲಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಖಾಝಿ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಅರಿಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕಂದರೆ ಅಪ್ನಾ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಖಾಝಿ ಹೈ ಉಧರ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Arijit Singh comes in support of Rockstar #QaziTouqeer he knows him from Gurukul.👏👏— Mr.Convince (@Tusaluja) September 9, 2026
Arijit said, he watching Big Boss for first time in his life.... pic.twitter.com/3fhpk0i3OW
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಖಾಝಿ ಹಾಡುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ "ಐ ಆ್ಯಮ್ ಅ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಬಿ, ಆಹ್!" ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಖಾಝಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅರಿಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜಿಯಾಗಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಕೆಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
"ಅರಿಜಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲ, ಅಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೋರ್ವ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಯಾಶನ್. ಅವರು ರಿಯಲ್. ಹೌದು, ಅವರೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಯಾಗಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ್ರು. ಅರಿಜಿತ್ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸುಂದರ ಜನರು..." ಎಂದು ಖಾಝಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜಿಯಾಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಖಾಝಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮದು ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ, ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗದ ಮನೋಭಾವ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಂಜೆ 8:30ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 1ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಖಾಝಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತನ್ನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 20ನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಟರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಗಾಯಕರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ಗೇಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ತಾರೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶೋ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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