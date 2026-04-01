'ಪ್ರಜಾಕೀಯ' ಪಕ್ಷದ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ: ವಿಶೇಷತೆಯೇನು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ 'ಪ್ರಜಾಕೀಯ' ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 4:45 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ 'ಪ್ರಜಾಕೀಯ' ಎಂಬ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರಬೇಕೆನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು, ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾದವರು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು 2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಜಾಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಶುರುಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೀನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರದು.ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೋಟರ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದೆ. ಆದ್ರೀಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರುಟಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ನಾಯಕ ಬೇಡ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೇಕು. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರತೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡಾ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೀವಿ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಜನರು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ) ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರೇ ಆತನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಪ್ಪಿ ಒಳ ಬಂದಿರುವವರು, ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್, ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟ್, ಮೆಸೇಜ್, ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ.
ಜನರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೋಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬೆಟರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾ ಜನ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಾ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಆ್ಯಪ್ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಉಪೇಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದ ಭೇಟಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು.