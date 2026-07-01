'ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ': 'ಲೇಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಲೇಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 2:03 PM IST
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಲೇಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ನೋಟವನ್ನು ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮೇಕಿಂಗ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಯಶ್ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಹಲವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಟೀಸರ್. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Just curious 🤨— Keshava (@Keshav367212606) July 1, 2026
Movie is only abt Sex &Violence???
It’s getting too much man
No way family audience are gonna watch this
And obviously they are clear in it too
Kannada audience especially b and c centres this movie won’t work #Toxicthemovie pic.twitter.com/ZtUzD8Yozt
ಟೀಕಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು, ''ಕುತೂಹಲವಷ್ಟೇ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ?. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Am I watching yash movie 😭?— Pruthviiiii (@worldofpruthvi) July 1, 2026
F**king Completely out of comfort zone🔥🥵
Hope yash made sure that radhika also heard about script.
Yash make sure that your children's stay away🤣#Toxic #yash #Toxicthemovie pic.twitter.com/uWOzBLRpdP
ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ನಾನು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಕೂಡಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಕ್ಕಳೇ... ದೂರವಿರಿ. ಪೋಷಕರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಂದಿರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುತ್ತಜ್ಜ-ಮುತ್ತಜ್ಜಂದಿರೇ... ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 'ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಣಗಾನ ಮಅಡಿರುವ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು, ''ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The madness just levelled up. ❤️🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 1, 2026
Ladies & Ladies takes the world of #Toxic to another level, with powerful women leading the charge and #RockingStarYash roaring back in an electrifying action avatar.
-https://t.co/r3zPALJhy6#ToxicTheMovie arrives in cinemas worldwide on… pic.twitter.com/N33a6OKcvv
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ವಿಮರ್ಶಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಹುಚ್ಚುತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಲೇಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Ladies & Ladies teaser feels more like unnecessary negativity uncomfortable than entertainment.— ℝ𝕂 𝕋𝕨𝕖𝕖𝕥𝕤 🦖 (@KichchaStan_45) July 1, 2026
The vibe is forced, the conflict looks exaggerated, and the BGM feels avg, teaser fails to create excitement.
Hoping the movie has something better to offer. 🙏😭😭#ToxicTheMovie pic.twitter.com/0p3Y8jxJN5
ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಗಾನದ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ''ಯಪ್ಪಾ... ಏನು ಗುರು ಈ ವಿಡಿಯೋ! ದೇವರೇ, ಒಂದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ... ಯಶ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
''ಲೇಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್ ಟೀಸರ್ ಮನರಂಜನೆಗಿಂತ ಅನಗತ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇದ್ದು ಅಹಿತಕರ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಬಲವಂತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಸರ್ ರೋಮಾಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಡಿಯರ್ ಲೇಡಿಸ್, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
YASH UNVEILS BRAND-NEW VIDEO ASSET 'LADIES & LADIES' FROM 'TOXIC' – 26 AUGUST 2026 RELEASE... Meet the powerhouse female cast of #Toxic – #Nayanthara, #KiaraAdvani, #TaraSutaria, #RukminiVasanth, and #HumaQureshi.— taran adarsh (@taran_adarsh) July 1, 2026
The video also offers a glimpse of #Yash in a striking,… pic.twitter.com/QHCc7uUr1f
ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ 'ಲೇಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಶ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಶ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಓರ್ವರು, ''ಯಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಂಗರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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