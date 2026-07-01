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'ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ': 'ಲೇಡಿಸ್​​ ಅಂಡ್​​ ಲೇಡಿಸ್​' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಲೇಡಿಸ್​ ಅಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್'​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

Actor Yash
ನಟ ಯಶ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 2:03 PM IST

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ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​​ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಲೇಡಿಸ್​​ ಅಂಡ್​​ ಲೇಡಿಸ್​' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪವರ್​ಫುಲ್​ ನೋಟವನ್ನು ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮೇಕಿಂಗ್​​, ಸ್ಟೈಲ್​​, ಯಶ್​ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಹಲವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಟೀಸರ್. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಕಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು, ''ಕುತೂಹಲವಷ್ಟೇ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ?. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಅಂಡ್​​ ಸಿ ಸೆಂಟರ್​​ನಲ್ಲೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ವರ್ಕ್​ ಆಗೋಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ನಾನು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್​ ಝೋನ್​​ನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಕೂಡಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

​"ಮಕ್ಕಳೇ... ದೂರವಿರಿ. ಪೋಷಕರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಂದಿರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುತ್ತಜ್ಜ-ಮುತ್ತಜ್ಜಂದಿರೇ... ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 'ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್​ ಗುಣಗಾನ ಮಅಡಿರುವ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು, ''ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ವಿಮರ್ಶಕ ರಮೇಶ್​ ಬಾಲಾ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿ, ಹುಚ್ಚುತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಲೇಡಿಸ್​​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು. ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಗಾನದ ಕಾಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ''ಯಪ್ಪಾ... ಏನು ಗುರು ಈ ವಿಡಿಯೋ! ದೇವರೇ, ಒಂದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ... ಯಶ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

''ಲೇಡಿಸ್ ಅಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್ ಟೀಸರ್ ಮನರಂಜನೆಗಿಂತ ಅನಗತ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇದ್ದು ಅಹಿತಕರ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಬಲವಂತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಸರ್ ರೋಮಾಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ, 'ಡಿಯರ್ ಲೇಡಿಸ್​, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಷಕ ತರಣ್​ ಆದರ್ಶ್​ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿ, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ 'ಲೇಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಶ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಶ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೇಡಿಸ್​​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್​, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಬರ್ತಿರಾ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರಾ? Toxic ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್​​​

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಓರ್ವರು, ''ಯಶ್​ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಂಗರ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ವರ್ಷ-2 ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್, 1,450+ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ: ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 4 ವರ್ಷ; 'ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್

TAGGED:

YASH
TOXIC GLIMPSE REACTIONS
ಲೇಡಿಸ್​​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್
ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್
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