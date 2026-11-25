'ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ': ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಕಾದಿದ್ದ ರವಿ ದುಬೆ
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರವಿ ದುಬೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 4:57 PM IST
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗಿನ ರವಿ ದುಬೆ ಅವರ ಪಯಣ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ನೀಡಿದ ಆಡಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದೆ ಅವರು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೀಗ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಕೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ಅವರು ರವಿ ಅವರ ಆಡಿಷನ್ನ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ರವಿ ದುಬೆ ಅವರೇ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'IMDbPro'ನ 'ಹೌ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್' ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ರವಿ ಅವರು ಮುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅವರು, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಡಿಷನ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಆಡಿಷನ್ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ರವಿ ದುಬೆ 'ವನವಾಸ ಸನ್ನಿವೇಶ'ದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಿರುವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಕೇಶ್ ನಟನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರವಿ, ತಾವು ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಟನ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸೇವೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗಿದೆ. "ಸೇವೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವನ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಡಿಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಡಿಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ತಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನೂ ನಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ, ಆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಆಡಿಷನ್ ಎಂಬುದು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆಡಿಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಕೇಶ್ ಅವರು ರವಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ಭೇಟಿಯ ನಂತರವೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತೆ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 15-20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂತು. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆ". ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್-ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭವೇ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದರು.
ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ, ದೃಢೀಕರಣ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಂಡ ನನ್ನ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದರು.
ರವಿ ದುಬೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರವಿ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು P'Ravie ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಕರ್ಷಕ ನಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯಂವರದ ವೇಳೆ ಶಿವನ ಧನುಸ್ಸು ಮುರಿದುಹೋದ ನಂತರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವ "ಟೂಟ್ ಗಯಾ ತೋ ಟೂಟ್ ಗಯಾ" ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಆಧರಿಸಿ ಅನೇಕ ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವು ಈ ಪಾತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
20 ದಿನಗಳ ರಾಮಾಯಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,735.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,162.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|972.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|573.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
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