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'ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀ - ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು': ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ

ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​​ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ 1991ರ 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೀ - ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Balaji Veeraswamy on Shanti Kranti Re-release
'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 12:14 PM IST

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ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. 60-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎನ್.ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯ ನಂತರ ಬಂದ ರಣಧೀರ, ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕನಸಿನ ಕೂಸು 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 1991ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕನ್ನಡದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್​​. ಅಂದು ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.

ಹೌದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀ - ರಿಲೀಸ್​ನದ್ದೇ ಸದ್ದು. 4k ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗಿದೆ ಸವಾಲುಗಳು - ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು:

ಹೆಸರೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿ.ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇವೆ. ನಾಗರಹಾವು, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಮಲೋಕ, ರಣಧೀರ, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಾಮಾಚಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.

ಹೌದು, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮದರ್‌ ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಮದರಾಸಿನ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ರೀ - ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಬಹುತೇಕ ಫಂಗಸ್​​ನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಿಂಟ್‌ನ ತುಣುಕು ಕೂಡಾ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಚ್​ಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟವಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 4K, 8K ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

demand to Shanti Kranti Re-release
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಒತ್ತಾಯ (Film Poster)

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ:

ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಾಯಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ಕಳೆದ ವಾರಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀ ರೀಲಿಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿ. ನೀವು ಅದ್ಯಾವ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ರೋ, ಆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಲ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀಲ್​ ಅನ್ನು ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತರೋದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಜೊತೆಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ್ಲೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ, ನಾಳೆಯೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ 8-10 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಏಕಂದ್ರೆ, ನಾವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ರೀ-ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಐ, ರೀ-ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದೇ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಸೌಂಡ್​ ಸಿಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ - ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ಗೆ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸ್​​ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಯೇ ಓಂಕಾರ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ನ ಹಳೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇನೋ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರೀಲ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಬಹುತೇಕರು ಅರಿಯದ ವಿಚಾರ.

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SHANTI KRANTI RE RELEASE UPDATE

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