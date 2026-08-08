'8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾ': ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಾಲ ನಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಲ ನಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 10:30 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಬಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಇಂಟ್ರುಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದ್ದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೇ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತು. ಈಗ್ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚಾರ ಅಂತೀರಾ?.
ರವಿಮಾಮನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ರಿ - ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾದ ಅಸಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಸಮಾಗಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಂದು ಆ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಅನೇಕ ನಟ ನಟಿಯರೂ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಯ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀ - ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟರೆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಬಾಲ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ, ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್.
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಲನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಿನಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗವರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕ್ಕೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ರವಿಮಾಮ ಸಂಗೀತಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ 1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 1998ರಲ್ಲಿ 'ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಅಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾತಿನಂತೆ, ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರ 'ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ'ಗೆ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಮಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಾ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈಡೇರಿಸಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟ, ನಟಿಯರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕನಸಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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