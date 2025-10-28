ETV Bharat / entertainment

'I Am God' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ರವಿ ಗೌಡ: ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಾಥ್

ರವಿ ಗೌಡ ಸಾರಥ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​​​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಸಾಥ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

I AM GOD Trailer release event
'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)
Published : October 28, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read
'I AM GOD'. ರವಿ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಿಯಲ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ನ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2 ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್'​ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ. ನಟ ರವಿ ಗೌಡ ಕೂಡಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಉಪ್ಪಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪಿ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಾವೇ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್'​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್​ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಗೌಡ. ತಮ್ಮ ಗುರು ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಷ್ಯನ ಟ್ರೇಲರ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ, ರವಿ ಗೌಡ ಉಪ್ಪಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ಅದೆಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡರೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)

ಇದೇ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟ ರವಿ ಗೌಡ, ಉಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ''ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಡ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಅಂತಾ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ, ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)

ಇನ್ನೂ, ''ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತಾ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್'​ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ‌ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಫ್‌ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ರವಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವಿಜೇತಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂತೆಗೆ ರವಿಶಂಕರ್‌, ಅವಿನಾಶ್‌, ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್‌ ಲೋಕನಾಥ್‌ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಜಿತಿನ್‌ ದಾಸ್‌ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್‌ 7ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

