ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ: 2025ರಲ್ಲಿ 5 ಸಿನಿಮಾ; 2013ರ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 2013 ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ, 2025 ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಯರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದವರು. ಇದೀಗ ಕರುನಾಡಿನ ಚೆಲುವೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ಯೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದಿವಾನಿ', 'ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಮತ್ತು 'ಗೋಲಿಯೋಂ ಕಿ ರಾಸಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ'ನಂತಹ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನಾಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ ಕೇವಲ "ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್" ಅಲ್ಲ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ 5 ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಈ ವರ್ಷ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. 29 ವರ್ಷದ ನಟಿ 2025ರಲ್ಲಿ 5 ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಚೆಲುವೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಶಂಸೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.
2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ಮಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಟಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮನೆತನದ ರಾಣಿ ಯೇಸುಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲೌಕಿಕ ತಡಕಾ ರೋಲ್ವರೆಗೆ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛಾವಾ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಛಾವಾ' ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಮರಾಠ ರಾಣಿ ಯೇಸುಬಾಯಿ ಭೋನ್ಸಾಲೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ರಾಜಮನೆತನದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಕಂದರ್: 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಎ.ಆರ್.ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಸಿಕಂದರ್' ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿಯು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿತಾದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 180+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕುಬೇರ: ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಬೇರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೆಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮೀರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಗ್ಧತೆ, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬೆರೆತಿದ್ದವು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 138+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಥಾಮಾ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಥಾಮಾ' ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಯಾದರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುವ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎದುರಾದರು. ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತ್ದಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 130+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್: ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಸರಳ ಆದರೆ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಕಥೆ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ 7+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
2025ನೇ ವರ್ಷ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವರದಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಛಾವಾ ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ವರೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.