ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಗಳಿಕೆ ಮೀರಿಸಿದ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2: ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೈದ ವರ್ಷದ 4ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾವಿದು
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 11:33 AM IST
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' (Cocktail 2) ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ, ಮೂಲ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಫೈನಲಿ ತನ್ನ 2ನೇ ಸೋಮವಾರ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ 131.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಗುಡ್ ಬೈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್, ಛಾವಾ, ಥಾಮಾ ಬಳಿಕ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಮೂಲಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
12ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ತನ್ನ 12ನೇ ದಿನದಂದು 2.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
12 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 131.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 103.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 86.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 28.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ
- ಧುರಂಧರ್ 2: 1375.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಬಾರ್ಡರ್ 2: 393.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ: 216.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2: 103.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಈ ವರ್ಷ ದೇಶೀಯವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 4ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು 11ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ (ಸೀಕ್ವೆಲ್) 100 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ ವರ್ಷದ 6ನೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 121.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 96.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 71.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 25.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಈಗಾಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 131.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಲ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (121.78 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು: ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಈವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಜೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಕೆ ಚಿತ್ರದ ಗುಂಟೂರು ಅಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಡಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ