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ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಗಳಿಕೆ ಮೀರಿಸಿದ ಕಾಕ್​ಟೇಲ್​ 2: ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೈದ ವರ್ಷದ 4ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾವಿದು

'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

'Cocktail 2' Box Office records
'ಕಾಕ್​ಟೇಲ್​ 2' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (Film Poster, ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 11:33 AM IST

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2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' (Cocktail 2) ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ, ಮೂಲ 'ಕಾಕ್​​ಟೇಲ್​​' ಚಿತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ: ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಫೈನಲಿ ತನ್ನ 2ನೇ ಸೋಮವಾರ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿಅಂಶವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ 131.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಗುಡ್​ ಬೈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ​ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್​, ಛಾವಾ, ಥಾಮಾ ಬಳಿಕ ಕಾಕ್​​ಟೇಲ್​ 2 ಮೂಲಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

12ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ತನ್ನ 12ನೇ ದಿನದಂದು 2.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

12 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ

  • ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 131.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 103.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 86.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 28.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ

  • ಧುರಂಧರ್ 2: 1375.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಬಾರ್ಡರ್ 2: 393.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ: 216.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕಾಕ್​ಟೇಲ್ 2: 103.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಈ ವರ್ಷ ದೇಶೀಯವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 4ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು 11ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಕ್​​ಟೇಲ್​ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ (ಸೀಕ್ವೆಲ್​) 100 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ ವರ್ಷದ 6ನೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಕ್​ಟೇಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್

  • ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 121.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 96.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 71.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 25.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಈಗಾಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 131.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಲ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್‌ನ ಜೀವಮಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (121.78 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

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ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಜೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಕೃತಿ ಸನೋನ್
COCKTAIL 2 COLLECTION

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