'ರಶ್ಮಿಕಾ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಅಹ್ವಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋ ಮಗುವಲ್ಲ'
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಶೇಷ 2016' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಮಾಧ್ಯಮದವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ: ''ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಅಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋ ಮಗುವಲ್ಲ'' ಎಂದು ಗೆಳೆಯ, ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 'ಶೇಷ 2016' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎತ್ತಿದ್ದು, ''ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು''. ಕೂಡಲೇ, ''ಅವರು ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತು'' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು.
ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ''ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ?'' ಎಂದರು.
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ?. ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯೋದೇ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅದೆಲ್ಲಾ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು. ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊರಗಿ ಕೂರೋಕೆ. ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋವ್ರಾ?. ಅದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದೋಯ್ತು" ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೋಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರೂ 2018ರಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ತೆಲುಗು ನಾಡಿನ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ನಲ್ಲೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇಷ 2016 ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಟಿ ಹಾಗೂ ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಷ 2016 ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಕಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಯಾಧರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ನಿಜ ಘಟನೆಯಂತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾನ್ ಕೈಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ, ಆರ್.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕಚವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಮಂಜುವಾಣಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ವೀಣಾ.ಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.