ಮದುವೆ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈಲರ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 12:38 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿಜಯ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಕ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಜೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತಂಡವೂ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದೆ. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಒಂದು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜೋಡಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಡಿ ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಜರುಗುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಬಾರದೆಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.