ಮೈಸಾ: 16 ದಿನಗಳ ಕೇರಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆ ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ 'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 16 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 18, 2026 at 6:26 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮೈಸಾ' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಟಿಯ ತೀವ್ರ ತರಬೇತಿ. ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್-ಟು-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಅವರು ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೂಪಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅವರ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ನಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 16 ದಿನಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಈ ಕಠಿಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ 'ಮೈಸಾ' ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ 22 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ 'ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭೂ ತಾಯಿನೇ ನಡುಗಿ ಹೋದಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ''ನನ್ನ ಮಗಳ ರಕ್ತಾನ ಮುಚ್ಚೋಕಾಗದೇ ಭೂತಾಯಿ ನಡುಗೋದ್ಲು, ಗಾಳಿನೇ ನಿಂತೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರೋಕಾಗ್ದೆ.. ನನ್ನ ಮಗಳ ಉಸಿರು ಹೊರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ಉರಿತಾ ಇರೋ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ....ಕೊನೆಗೆ ಸಾವೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು... ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕಾಗ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ?'' ಎನ್ನುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೇ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.