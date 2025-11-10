ETV Bharat / entertainment

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ?

ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Rashmika Mandanna's 'The Girlfriend' Collection
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read
ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್​ಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್​​ 7ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ 2.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನ 3.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಛಾವಾ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಹಿಟ್​ ಕಂಡಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸಿಕಂದರ್​, ಕುಬೇರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಥಾಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿವೆ. ನಟಿಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​', ರಾಹುಲ್​​ ರವೀಂದ್ರನ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ದೀಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಅನು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್​​, ರಾವ್​ ರಮೇಶ್​​​ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಶಮ್​ ಅಬ್ದುಲ್​ ವಹಾಬ್​​​ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್​ ವಿಹಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರವು ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್​​ಬ್ರೇಕ್​​ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪಿನೀಡಿ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ವಸಂತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​, ಚೋಟಾ ಕೆ.ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

