ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್'​​​ಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ: ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ.... ರೂಪಾಯಿ!

ಬಹುಕೋಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​ಫ್ರೆಂಡ್​​​'​ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.

'ದಿ ಗರ್ಲ್​ಫ್ರೆಂಡ್​​​'​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಡಂತಿದೆ. ಹೌದು, ಬಹುಕೋಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 1.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.

'ಛಾವಾ', 'ಸಿಕಂದರ್', 'ಕುಬೇರ' ಮತ್ತು 'ಥಾಮಾ'ದಂತಹ ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭೂಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪಿನೀಡಿ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 'ಕುಶಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ವಸಂತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಚೋಟಾ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 21ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರ ಥಾಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾರರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಛಾವಾ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ 1.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.

ನಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ರೈನ್​ಬೋ' ಕೂಡಾ ಒಂದು. 'ಮೈಸಾ' ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 3 ಕೂಡಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

