'ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕಾಗ್ದೆ ಸಾವೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು': ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Mysaa' First Glimpse release
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಮೈಸಾ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರಿಲೀಸ್​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 3:37 PM IST

2025, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಛಾವಾ, ಸಿಕಂದರ್​, ಕುಬೇರ, ದಿ ಗರ್ಲ್​ಫ್ರೆಂಡ್​​, ಥಾಮಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್​​ ಟು ಬಾಕ್​​ ಹಿಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮೈಸಾ'. ಚಿತ್ರತಂಡವಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, 2021ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಅರ್ಧ ಶತಬ್ದಂ' ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿರಿಕ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಟಿಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಶಾಂತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

'ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭೂ ತಾಯಿನೇ ನಡುಗಿ ಹೋದಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ರಶ್ಮಿಕಾರ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್​ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ''ನನ್ನ ಮಗಳ ರಕ್ತಾನ ಮುಚ್ಚೋಕೋಕೆ ಆಗದೇ ಗಾಳಿನೇ ನಿಂತೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಉಸಿರು ಹೊರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ಹುರಿತಾ ಇರೋ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ....ಕೊನೆಗೆ ಸಾವೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು... ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕಾಗ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ?'' ಎನ್ನುವ ಪವರ್​ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್​​​​ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈ ಟೀಸರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾರ ಪಾತ್ರವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಸಂಯೋಜಕ ಆಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್​ ಬಹಳ ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತೆ ತೋರಿದೆ.

ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೈಸಾ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಅನ್‌ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ಸುಳಿವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಠಿಣ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಮಂಜಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ನಟಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟ ಜೂನ್​ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಟಿಯ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ, ''ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಮೈಸಾ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್​​ ಅನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ''ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್! ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ!'' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.

ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ನಟನೆಯ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2ಗಾಗಿಯೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

